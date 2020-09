Uma adolescente, de 15 anos, e o namorado, de 24 anos, procuraram a Central de Flagrantes na noite desta sexta-feira (18) para denunciar que o pai dela, de 42 anos, estaria descontrolado e violento.

A família mora no Sítio Recreio Vale das Laranjeiras, em Anápolis, e a garota alega que o genitor chegou do trabalho e pegou o celular dela para ver a mensagem que tinha recebido do companheiro.

Na conversa virtual entre o casal, o rapaz dizia que não era mais para a adolescente deixar que o pai batesse nela.

Isso teria deixado o homem tão nervoso, segundo a vítima, que avançou para cima dela e começou a agredi-la com socos e arranhões, enquanto ameaçava ela e o namorado de morte.

Com medo, a garota fugiu para a casa do companheiro. No entanto, não teria demorado muito para que o pai aparecesse na porta da residência do rapaz, dizendo que tiraria a vida dela “se conversasse muito”.

Na delegacia, tanto a garota quanto o namorado desejaram representar criminalmente contra o homem, que deverá responder por ameaça e lesão corporal dolosa.