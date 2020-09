Um estudante de psicologia, de 25 anos, teve de recorrer às redes sociais para pedir justiça, após ser barrado em um hipermercado do bairro de Itapuã, em Salvador, no último sábado (19).

O motivo? Dois seguranças do local impediram Marcos Pascoal de entrar no estabelecimento alegando que o short que usava estava muito curto. Constrangido, o jovem abaixou o comprimento e perguntou se estaria melhor. Ainda não satisfeito, o funcionário negou.

Já “humilhado” – como relatou no perfil do Twitter, ele abaixou ainda mais, e só então conseguiu entrar no ambiente.

Na saída, o jovem reajustou o tamanho da peça que usava e teve a atenção chamada novamente pelos seguranças.

Os profissionais alegaram que a roupa era curta demais e disseram que ele, por ser homem, deveria se vestir como tal.

CONSTRANGIMENTO NO WALMART Tentaram me impedir de entrar no supermercado, perguntei o motivo e olha só o show de horrores: Ajudem a divulgar isso! Tenho que ME VESTIR COMO HOMEM pq ofendo crianças. Mas só EU, outras pessoas não. Que nome se dá pra esse tipo de discriminação? pic.twitter.com/HgvJQWkYis — Insuficiente (@qualfoipascoal) September 20, 2020

” Na hora da saída, ajeitei meu short e novamente vieram me repreender. Dessa vez, questionei ao segurança do vídeo sobre o porquê de todo esse incômodo comigo e a resposta foi essa que vocês estão vendo. Não gritei, não xinguei e nem agredi ninguém. A única coisa que eu fiz foi pedir esclarecimentos.”, afirmou Pascoal nas redes sociais.

“Eu sou um homem gay, negro e pobre. Eu não iria cair na besteira de fazer “barraco” porque a gente sabe qual o lado fraco da corda”, acrescentou.

O jovem avisou que contatou uma advogada para entrar com um processo o mais rápido possível. Nesta segunda-feira (21), ele promete procurar uma delegacia de Salvador para registrar um boletim de ocorrência.

Já ao hipermercado, administrado pelo Grupo Big, fez uma nota de esclarecimento apresentando indignação em relação às atitudes dos funcionários e disse ser “inadmissível e não corresponde aos procedimentos e valores da empresa”.

O estabelecimento informou que irá tomar todas as medidas cabíveis, como o afastamento dos dois seguranças e que está em contato com o cliente, colocando-se à sua disposição para toda assistência necessária nesse momento.