Anápolis alcançou 284 mortes provocadas pelas complicações da Covid-19. O boletim desta quarta-feira (23) trouxe mais cinco vítimas da doença.

Foram notificados à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), os óbitos de dois homens, de 69 e 70 anos, ocorridos na segunda-feira (21), e os de uma mulher, 77, e dois homens, 69 e 88, que perderam da vida ontem (22).

A cidade tem 11.812 casos, sendo que 128 (62 de pacientes do sexo feminino, com idade entre três e 84 anos, e 66 do sexo masculino, de cinco a 85 anos) se confirmaram nas últimas 24h.

A Semusa diz que 8.896 dos diagnosticados com a Covid-19 já receberam alta e estão curados. Os demais, de acordo com a pasta, estão internados ou em isolamento domiciliar.