Na era de tantas tecnologias revolucionárias, não há quem não deseje serviços que sejam rápidos, completos, com preços mais acessíveis e ao alcance das mãos.

Exemplo disso são as grandes empresas de delivery de comida ou de aplicativos de transporte, que ganham cada vez mais espaço entre a população por atender a todos esses requisitos.

O desejo de tanta praticidade, no entanto, também existe em outras diversas áreas, como, por exemplo, na hora de procurar uma boa ferramenta para proteger veículos de roubos, furtos ou outros imprevistos.

Foi pensando assim que uma dupla de jovens visionários de Goiânia decidiu criar e trazer para Anápolis a Hage, que é um aplicativo confiável e de baixo custo que garante que carros, motos e utilitários estejam bem protegidos.

“A ideia de criar um aplicativo começou há dois anos, no intuito de tornar acessível a possibilidade de proteger veículos com um preço justo”, explicou Carlos Monteiro, um dos idealizadores da plataforma.

Segundo Carlos, a Hage é completa e os clientes conseguem fazer tudo que precisam pelo próprio celular ou através de computador.

“O serviço inclui o rastreamento veicular em tempo real, com cobertura nacional, e permite realizar o bloqueio remotamente pelo celular ou na área do cliente em nosso site. Permite também criar cercas virtuais, registra e grava o trajeto percorrido por até 90 dias, envia alerta em caso de excesso de velocidade e permite que seja configurado como quer ser notificado via aplicativo”, detalhou.

Sócio de Carlos, Wender Fernandes afirma que os motoristas terão facilidade em todas as etapas de manuseio da ferramenta, desde a instalação do equipamento nos veículos e do aplicativo nos aparelhos eletrônicos.

“Pelo aplicativo é possível saber onde encontrar o veículo e bloqueá-lo com simplicidade. O dispositivo permite enviar a localização para uma conta, realizar bloqueio em áreas com sinal de internet e tem também um dispositivo ‘anti-capetinha’, que inibe o bloqueador de sinal utilizado por grandes ladrões de veículos”.

Qualquer interessado pode fazer a contratação do serviço, que custa apenas R$ 39,90 ao mês. Há também uma taxa única de instalação de R$ 399, que pode ser divida em três vezes nos cartões.

Como há uma grande demanda de clientes, os motoristas que quiserem aderir a Hage devem entrar em contato com a empresa para agendar a instalação pelo WhatsApp (62) 9 8484-8080 ou (62) 9 8599-3647.

“A gente não faz análise de veículo. Nosso serviço é o mesmo para todos, independente do valor e do ano, todos podem ficar em segurança”, afirmou Carlos.

Mais informações estão no site da Hage.