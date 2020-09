Familiares e amigos realizam uma campanha nas redes sociais para ajudar no tratamento de Renan Machado, que foi diagnosticado com Covid-19 no último 16 de setembro.

Em estado delicado, o jovem morador de Anápolis precisa de quem já teve a doença e se curou.

É que um dos componentes do sangue dessas pessoas, o plasma convalescente, pode ajudá-lo na recuperação.

Renan, até a noite desta quinta-feira (24), não havia diretamente recebido a doação no Instituto Onco Hematológico, mas devido à gravidade do quadro clínico conseguiu o plasma.

“Passaram ele na frente, mas ainda há outros pacientes que também precisam com urgência”, explicou Naiane Machado, irmã de Renan, à reportagem do Portal 6.

Os requisitos para doar são ter entre 18 e 60 anos, nunca ter engravidado, pesar acima de 60 quilos, apresentar o exame que comprove o diagnóstico de Covid-19, estar saudável e sem sintomas há 30 dias.

Quem puder deve se deslocar até o Instituto Onco Hematológico, que fica na Travessa Washington de Carvalho nº 155, Centro.