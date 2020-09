Policiais militares tiveram de se deslocar até o bairro Itamaraty, em Anápolis, na noite desta quinta-feira (24), para atender ao pedido de socorro de um pai desesperado.

O homem, que tem 46 anos, contou que se divorciou há mais de dois e ficou com a guarda das filhas, de 15 e seis anos. A cada 15 dias, as meninas podem passar dois dias com a mãe.

No entanto, o genitor afirma que a garotinha mais nova já está com a mulher há nove dias e, após ir até a residência dela para buscar a criança, ouviu que a menor não seria ‘devolvida’.

Os dois tiveram de ser levados à Central de Flagrantes para resolver a situação e, na porta da unidade, a mãe teria afirmado que mataria o ex-marido e a filha mais velha na frente dos policiais.

Essa não teria sido a primeira vez que ela age dessa forma, pois também já teria enviado mensagens violentas para o WhatsApp do homem.

O caso foi registrado como ameaça e será investigado pela Polícia Civil.