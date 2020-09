Mais quatro pessoas perderam as vidas em decorrência da Covid-19 em Anápolis neste domingo (27).

As fatalidades foram comunicadas no boletim informativo diário da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

De acordo com um documento, uma das mortes aconteceu ainda na sexta-feira (25), referente a uma mulher, de 55 anos.

As demais foram todas registradas ontem (26). Se trata de três idosos: dois do sexo masculino, de 68 e 75 anos, e uma do sexo feminino, de 66 anos.

Com a atualização, o município está muito próximo de alcançar a marca de 300 mortos. Até o momento, são 298 óbitos registrados oficialmente.

Aumento dos casos

O boletim da Semusa também comunicou um aumento no número de casos confirmados.

Nas últimas 24h, 33 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Sendo 19 mulheres e 14 homens, com idades entre 17 e 78 anos.

Já passa de 12.185 o número total de moradores de Anápolis que se contaminaram. Deste montante, 9.196 cumpriram os protocolos de saúde e se recuperaram.

Os demais ainda aguardam o fim do período de quarentena ou recebem tratamento especializado nas unidades de saúde.