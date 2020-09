A marca de 300 mortes causadas pela Covid-19 em Anápolis foi ultrapassada na noite desta terça-feira (29) com seis novos registros.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as mais recentes vítimas da doença notificadas à pasta são:

um homem de 76 anos, que faleceu no Hospital Evangélico Goiano (HEG) no dia 25;

uma mulher de 73 e um homem de 75, que foram a óbito no Hospital Municipal no dia 26;

uma mulher de 81, que faleceu no HEG no dia 27;

um homem de 74, que faleceu no Hospital Municipal no dia 28; e

uma mulher de 89, que foi a óbito na data de hoje no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA).

Além das mortes, 68 casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24h, sendo 30 em moradores do sexo feminino, com idade entre 16 e 76 anos, e 38 em moradores do sexo masculino, de dois a 88.

A Semusa diz que acumulado de 12.269 casos, 9.308 estão curados. Os demais, afirma a pasta, estão em isolamento domiciliar ou internados.