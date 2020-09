O mês de outubro está chegando e com ele vem a tradicional campanha que orienta sobre a importância de prevenir o câncer de mama, uma doença que pode ser totalmente curada se descoberta ainda em estágio inicial.

Por isso, a Policlínica Popular de Anápolis já está iniciando as ações voltadas ao Outubro Rosa, que também abordará o câncer de colo de útero, para oferecer tratamentos completos para as clientes que precisam atualizar as consultas e exames.

Durante todos os 31 dias do mês, a unidade terá promoção de check up laboratorial da mulher, com ultrassonografia de mamas, além de mamografia para aquelas que tenham mais de 40 anos ou indicação médica.

E os valores, que já são acessíveis, estão ainda melhores para caber no bolso de todas as pacientes, de forma que possam cuidar de sua saúde.

As ultrassonografias de mama, mamografia e check up, que custam normalmente R$ 120, R$ 140 e R$ 190, respectivamente, sairão por apenas R$ 99,90 cada.

Interessadas pode agendar as consultas e exames pelos telefones (62) 9 9452-6500 e (62) 3702-9001.

A Policlínica Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 20h, e aos sábados, das 07h às 12h.

