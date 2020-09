Uma mulher, de 47 anos, que não resistiu às complicações da Covid-19 e morreu no último domingo (27).

Uma mulher, de 60, que também faleceu no domingo (27), mas no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Um idosa, de 69, que foi a óbito na terça-feira (29) também no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

E um idoso, de 81, que ainda na terça-feira (29) não resistiu no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Essas foram as vítimas mais recentes da doença, que desde o início da pandemia já tirou a vida de 311 moradores de Anápolis.

Em boletim nesta quarta-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou 83 novos contaminados com o novo coronavíris, sendo 56 do sexo feminino, com idade entre 14 e 92 anos, e 27 do sexo masculino, de 19 a 70.

No acumulado, Anápolis já registrou 12.352 casos. De acordo com a pasta, 9.427 se recuperaram e estão curados. Os demais estão em isolamento domiciliar ou internados.