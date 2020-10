No sexto dia de campanha pela Prefeitura de Anápolis, os candidatos realizam visitas, participam de reuniões, lives e entrevistas.

Dos nove que disputam, somente Douglas (PSOL), José de Lima (Patriota) e Roberto Naves (PP) não divulgaram os compromissos marcados.

Abaixo, em ordem alfabética, a agenda desta sexta-feira (02)

Antônio Gomide – PT

Manhã: Caminhada no bairro Recanto do Sol – Início da caminhada no final da avenida Do Estado às 9h30

Tarde: caminhada – início: Rua Ipameri – Vila Jaiara e término: Feirão Jandaia

Noite: não divulgada

Delegado Federal Humberto – PSD

Manhã: gravações de vídeos para o PSD Mulher.

Tarde: Caminhada no bairro filóstro

Noite: debate GMAIS às 20h

Douglas – PSOL

Sem compromissos divulgados.

João Gomes – PSDB

Manhã: Reunião com lideranças e visitas

Tarde: Reunião com lideranças e visitas

Noite: Debate – Gmais

José de Lima – Patriota

Sem compromissos divulgados.

Josmar da Moura Gás – PRTB

Manhã: visitas às 9h nas Empresas GLP – gás cozinha, que devem se prolongar durante o dia todo.

Noite: Entrevista para o Gmais às 19h

Márcio – MDB

Manhã: Reunião com equipe de campanha às 9h

Tarde: Caminhada nos bairros

Noite: Sabatina na Rádio Imprensa às 18h e às 19h debate Gmais / DM

Roberto Naves – PP

Sem compromissos divulgados.

Valeriano – PSL

Manhã – gravações e visitas

Tarde – visitas e reunião de apoiadores às 17h

Noite – debate