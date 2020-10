Não existe nada melhor do que viver em um lar confortável e seguro, mas na hora de reformar ou construir a casa, é necessário buscar um local de confiança para comprar materiais de qualidade e com preços acessíveis.

Com 30 anos de mercado em Anápolis, a agora Companhia Materiais Para Construção, conhecida anteriormente por Só Telhas, trabalha com as principais marcas do mercado e está desde 2015 diversificando as linhas de produtos para oferecer tudo que os clientes precisam.

“Antes trabalhávamos apenas com telhas, mas começamos a diversificar e adotamos o novo nome da empresa agora neste mês de setembro. Além disso, também fornecemos atendimentos especializados com consultores que buscam as melhores soluções para a obra dos clientes” explicou Allan Rodrigues Pereira, que assumiu a administração da Companhia Materiais Para Construção no ano passado.

No espaço, segundo o empresário, é possível encontrar desde areia, brita e cimento, até material hidráulico (tubos e conexões), material elétrico (fios, lâmpadas), telhas (de barro, pvc ou isotermica), pisos, revestimentos e porcelanatos.

“Nosso foco é sempre trabalhar para oferecer para os clientes uma experiência diferenciada, com um bom atendimento. Para facilitar ainda mais, também parcelamos as compras em até 10 vezes no cartão”, afirmou.

Interessados podem obter mais informações pelos telefones (62) 9 9254-0220 e (62) 3318-2020 ou pelo Instagram da Companhia Materiais Para Construção.

Consultores de Venda:

Gilberto (62) 9 9158-0721

Lucia (62) 9 99497-6459