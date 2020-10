A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou duas mortes causadas pelas complicações da Covid-19 nesta sexta-feira (02), em Anápolis.

Segundo a pasta, foram recebidos diagnósticos laboratoriais positivos de um idoso, de 65 anos, vítima da doença na quarta-feira (30) e de outro idoso, de 65, que perdeu a vida na quinta-feira (1º).

Com isso, o município passa a contabilizar, ao todo, um total de 318 óbitos por Covid-19.

A Semusa também confirmou mais 140 casos, sendo 79 do sexo feminino, com idade entre dois e 90 anos, e 61 do sexo masculino, de sete a 91 anos.

No acumulado, Anápolis tem 12.650 registros. Do montante, 10.195 estão curados e os demais ainda cumprindo quarentena domiciliar ou internados.