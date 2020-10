Uma mulher, de 32 anos, morreu no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves após não resistir às complicações da Covid-19 neste sábado (03).

Ela foi a única vítima da doença notificada à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que agora contabiliza 319 óbitos.

No boletim informativo, a pasta também confirmou que nas últimas 24h mais 125 moradores foram infectados com o novo coronavírus.

“68 do sexo feminino com idade entre 10 meses e 91 anos, e 57 do sexo masculino de 08 a 84 anos”, disse em comunicado à imprensa.

No acumulado, Anápolis tem 12.775 casos. A Semusa diz que 10.298 estão curados. Os demais seguem em isolamento domicilar ou internados.