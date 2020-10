Anápolis alcançou a marca de 320 moradores da cidade mortos em decorrência da Covid-19.

O município chegou a esse número após mais um óbito ser confirmado neste domingo (04) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

O boletim da pasta informou se tratar de um idoso, de 61 anos, que faleceu ainda hoje no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Mais casos

Além da nova morte, o informe da Semusa também trouxe a confirmação de 96 novos casos nas últimas 24h.

São 55 pacientes do sexo feminino e 41 do sexo masculino. As idades dos mais recentes contaminados varia entre um e 92 anos.

Ao todo, mais de 12.800 pessoas já contraíram o novo coronavírus em Anápolis, dos quais 10.336 se recuperaram.

O restante ainda cumpre o procedimento de isolamento ou busca recuperação em alguma das unidades de saúde disponíveis.