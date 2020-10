A segunda-feira (05) começou com mais acidentes em Anápolis.

Nesta manhã, um Honda City e um For Fiesta colidiram no Km 96 da BR-060, na altura do Santa Clara, bairro da região Sudeste.

Com a batida, ambos veículos saíram da pista e um deles quase capotou no canteiro da rodovia.

O motorista foi retirado do local pelo servido de socorro da Triunfo Concebra e encaminhado ao Hospital Municipal Jamel Cecílio.

O Portal 6 apurou que ele apresenta quadro clínico moderado e não corre risco de morte.

O outro nada sofreu e o tráfego de veículos no local já foi normalizado.