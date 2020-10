Ter um animalzinho de estimação requer muito mais que carinho e comida. É que os bichinhos também precisam estar sempre limpos e ter onde passear e brincar.

Neste aspecto, vem se destacando em Anápolis o Spa Pet Feliz, criado em julho de 2019 por duas empresárias do município que encontraram um jeito bem diferente e especial de acolher os pets e deixar os donos tranquilos ao mesmo tempo.

O Spa Pet Feliz é, basicamente, uma van com todos aparatos necessários para a higiene dos animais, como banho, tosa higiênica, tosa completa, hidratação, corte de unhas e limpeza de ouvidos.

“Essa ideia veio do Rio de Janeiro, onde eu tinha um pet shop físico. Alguns clientes tinham receio de deixar os pets no banho e tosa. Com isso, adotei o atendimento em residências, onde eu ia com o equipamento e tratava os pets na casa do cliente”, explicou Graziella de Barros, uma das proprietárias do Spa.

“Essa forma de atendimento deixava os clientes mais felizes, mas causava transtorno aos profissionais. Assim surgiu a ideia do banho e tosa móvel. Paramos na porta do cliente e damos o banho e fazemos a tosa dentro da van”, acrescentou.

1 de 7 - + 1. (Foto: Divulgação) 2. (Foto: Divulgação) 3. (Foto: Divulgação) 4. (Foto: Divulgação) 5. (Foto: Divulgação) 6. (Foto: Divulgação) 7. (Foto: Divulgação)

Além do automóvel, há também um espaço especial criado para hospedar os pets, com direito a momentos de recreação e com um passeador exclusivo, de forma que os bichinhos tenham todos os momentos de lazer que precisam.

“Usamos os melhores produtos e temos um espaço diferenciado. É o jeito que encontramos de trazer comodidade aos nossos clientes e aos pets, que são tratados com exclusividade, sem estresse e por profissionais altamente qualificados”, afirmou Tayna de Aquino, sócia de Graziella de Barros

A empresa aceita várias formas de pagamento, como cartões de débito e crédito, dinheiro em espécie e transferência bancária.

Interessados podem fazer um agendamento pelo WhatsApp (62) 9 9576-6247 ou pelo Instagram @spapetfeliz.