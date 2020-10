A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou, através do boletim informativo diário, três novas mortes em decorrência da Covid-19 em Anápolis.

Com isso, o município alcançou a marca de 332 vítimas oficiais da doença.

O documento da pasta também divulgou o perfil das fatalidades mais recentes.

Duas delas aconteceram na quarta-feira (07), referentes a um homem, de 64 anos, e uma mulher, de 89 anos.

A outra notificação foi de uma mulher, de 46 anos, que faleceu ainda hoje.

Contaminados

Com as 76 novas confirmações nas últimas 24h, a cidade passa a registrar um total de 13.372 moradores infectados, desde o início da pandemia.

De acordo com o informe da Semusa, dos novos pacientes, 44 são do sexo feminino e 32 do sexo masculino.

As idades variam entre 20 e 84 anos.