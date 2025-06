Rio Araguaia 2025: o que turistas podem ou não fazer durante a alta temporada

Turistas devem seguir cartilha com regras para manter a boa convivência e preservação do afluente

Thiago Alonso - 16 de junho de 2025

Ilhas no Rio Araguaia. (Foto Reprodução/Goiás Turismo)

Com o mês de julho de aproximando, um dos períodos preferidos dos goianos também chega: a temporada do Rio Araguaia, onde turistas do estado — e de todo o Brasil — se reúnem para a aproveitar as famosas praias do Cerrado.

No entanto, além do lazer em meio ao sol e à água, é preciso cumprir algumas regras antes de aproveitar o espaço, seguindo critérios estabelecidos pelos órgãos competentes.

As praias são administradas tanto pelo Governo de Goiás quanto pelas prefeituras locais, como as de Aruanã e São Miguel do Araguaia, por exemplo, e são de propriedade da União.

Neste ano, algumas mudanças serão implementadas, a começar pela montagem dos ranchos e barracas às margens do Rio Araguaia, sendo necessário solicitar autorizações para instalar as estruturas.

Em Aruanã — município que cobre boa parte do rio —, os trâmites devem ser realizados junto ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde os interessados devem apresentar dados como a coordenada geográfica, o tamanho da área construída e o que ele vai utilizar na praia.

Além disso, é importante que o turista solicite uma licença, especificando se a barraca será para uso pessoal ou comercial, conforme apontou a servidora pública do órgão, Kelly Aparecida de Souza Rosa, ao O Popular.

Ela ainda especificou que, além de realizar toda a montagem, é de obrigação do próprio solicitante realizar a desmontagem dos ranchos, de forma que seja preservada a limpeza às margens do Rio Araguaia.

Outro fator de bastante procura pelos turistas são as famosas pescas no afluente, que, desde o dia 1º de março, foram devidamente liberadas — sendo que a proibição se limita ao período de Piracema, quando os peixes se reproduzem, entre 1º de novembro a 28 de fevereiro.

Durante a grande temporada, todas as modalidades de pesca são permitidas, incluindo pesca esportiva (pesque e solte), amadora e profissional.

Apesar disso, devido ao alto fluxo de embarcações fazendo rotas de turismo no Rio Araguaia, os mais especialistas no esporte alertam para a dificuldade de conseguir pegar peixes.

Ainda assim, é importante que pescadores sigam as normas ambientais corretamente, garantindo a preservação das espécies, evitando infrações e sanções legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Temporada do Rio Araguaia!