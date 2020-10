Angélica, 46, está prestes a estrear o seu novo programa na Globo, o Simples Assim. Por isso, nesta manhã de sexta-feira (9) a apresentadora participou do Mais Você, onde falou sobre o novo trabalho e também fez uma confissão inusitada sobre o período de quarentena.

Logo que entrou no ar, Ana Maria Braga, 71, deu as boas vindas à amiga pessoal e colega de trabalho. Antes mesmo de falar sobre a novidade de Angélica que estreia amanhã, a apresentadora participou do quadro “Confissões da Quarentena”, onde admitiu que chegou a mentir pra filha, Eva, 8, sobre as tarefas escolares.

“No começo eu fiquei muito estressada. Às vezes eu olhava as aulas dela do dia e tinha muita coisa. Estava tão cansada que mentia pra ela, falava: ‘Hoje tem pouca coisa'”, confessou a apresentadora que também é mãe de Benício, 12, e Joaquim, 15. Angélica contou que Eva voltou a ter aulas presenciais e só por isso podia confessar seu “pecado”, brincou.

“Aproveitar que ela não está assistindo e nem os professores [risos].”

Fora a vida pessoal, Angélica falou sobre o seu novo programa e afirmou que a ideia de fazê-lo nasceu logo após o acidente aéreo que ela, seus filhos e seu marido Luciano Huck, sofreram em 2015.

“Foi um divisor de águas na minha vida. Na verdade, o Simples Assim começou a nascer nessa época”, disse.

Em 2015, Angélica, Huck e os três filhos estavam em um avião particular que precisou fazer um pouso de emergência em uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Após o ocorrido, a apresentadora desenvolveu síndrome do pânico, que hoje se diz curada.

O novo trabalho marca o retorno de Angélica à TV depois de mais de dois anos longe desde o fim de Estrelas, em abril de 2018. Nesse período, ela fez participações em outros programas e novelas da Globo, como “A Dona do Pedaço” em 2019.

O primeiro programa a ser exibido neste sábado (10) do Simples Assim foi gravado antes da pandemia do novo coronavírus, segundo contou a apresentadora à Ana Maria.

“Gravamos uns quatro episódios, pausamos e agora voltamos a gravar”, afirmou.