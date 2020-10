Um homem e uma mulher, ambos de 80 anos, tiveram a morte por Covid-19 confirmada neste sábado (10) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Segundo a pasta, os óbitos ocorreram em Anápolis na sexta-feira (09), mas só foram notificados hoje. Com isso, chega a 334 o número de vítimas da doença na cidade.

Além dos óbitos, a pasta recebeu mais 40 diagnósticos positivos para o novo coronavírus. “Sendo 21 do sexo feminino, com idade entre cinco e 60 anos, e 19 do sexo masculino de um a 72 anos”, informou a Semusa.

Anápolis, ao todo, conta com o acumulado de 13.412 casos confirmados de Covid-19. O painel covid.anapolis.go.gov.br diz que 11.569 estão curados.

Atualmente, mais de 1450 pessoas com a doença estão em isolamento domiciliar ou internadas nas unidades de saúde especializadas.