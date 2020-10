Imagine deixar o seu carro para o conserto no mecânico e tempos depois saber que o profissional está preso por sair bêbado com o veículo.

Foi o que aconteceu no início da noite deste domingo (12) no Setor Sul, em Anápolis, quando uma viatura passou pela Avenida Amanda Braga Tibúrcio e os policiais ficaram intrigados.

Um Ford Fiesta estava parado no meio da rua com as portas abertas. Ao se aproximarem do veículo o mecânico, que tem 46 anos, saiu de dentro com os olhos avermelhados e falando coisas desconexas.

Logo o proprietário chegou no local e explicou para a guarnição que havia deixado o automóvel aos cuidados do mecânico.

Mais surpreendente ainda é que, além do licenciamento vencido, nenhum dos homens tinham habilitação.

Por isso, o carro foi apreendido e enviado ao Centro Pátio.

Já o mecânico, reprovado no teste do bafômetro, foi preso em flagrante e sem direito a fiança.