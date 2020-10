O cantor Gusttavo Lima, 31, voltou a se manifestar em suas redes sociais, na noite desta terça-feira (13), sobre sua separação da influenciadora Andressa Suita, 32, após oito anos de união. Em um vídeo postado no Instagram, ele falou que não estava feliz e que tentou de tudo para manter o casamento.

“Queria estar passando aqui pra falar de coisas boas, mas infelizmente nem tudo em nossas vidas é como a gente quer, como a gente imagina, do jeito que poderia ser (…) Nada acontece de um dia para o outro, o casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continuam”, afirmou.

“A Andressa faz parte da minha vida, minha história, meu futuro”, continuou ele.

“Ela é a mulher mais importante da minha vida, porque é mãe dos meus dois filhos, e criar nossos filhos é nossa prioridade. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos.”

Gusttavo Lima, que foi bastante criticado nas redes sociais após um desabafo de Andressa, afirmou ainda que julgamentos e fofocas que estão sendo espalhados não são verdadeiros. “Eu não fujo de minhas responsabilidade, mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa”, concluiu.

Antes, o músico já tinha se manifestado em sua conta no Twitter, orientando as pessoas a questionarem o que não está bom.

“Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar. Diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração.”

A separação de Gusttavo e Andressa foi confirmada na última sexta-feira (9). Em nota oficial divulgada pela assessoria dele, ela seria resultado de um “desgaste normal da relação”. Nesta terça (13), no entanto, Andressa se manifestou pela primeira vez e disse que foi pega de surpresa pelo pedido de separação.

“A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda [5] fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, disse.

O casal começou a namorar em 2012 e se casou em 2015. Eles são pais de dois meninos: Gabriel, 3, e Samuel, 2.