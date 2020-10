Após sair do SBT, Lívia Andrade, 37, disse que a emissora foi uma escola para ela e que só lamenta não ter se despedido de Silvio Santos.

“Já recebi outras propostas enquanto estava no SBT, mas na última vez o Silvio me pediu para seguir. Fiquei, mas agora só tenho a agradecer a ele e fiquei sentida somente por não ter me despedido dele”, afirmou ela em entrevista ao apresentador Otaviano Costa, no UOL.

A apresentadora, que desde 2008 participava do Jogo dos Pontinhos no Programa Silvio Santos, um dos principais sucessos do canal, afirmou que a decisão de sair foi acertada em comum acordo com a emissora.

“O SBT foi uma escola para mim, mas chega um momento que precisamos sair e crescer. Eu já fiz de tudo lá”.

Assim como Andrade, outros artistas e deixaram a emissora nas últimas semanas, como Carlinhos Aguiar, Mamma Bruschetta e Leão Lobo. Os jornalistas Rachel Sheherazade, 47, Roberto Cabrini, 59, e a apresentadora Maisa, 18, também não fazem mais parte do quadro de funcionários do SBT.

Segundo a colunista Cristina Padiglione, do F5, está longe de acabar a longa operação planejada pela emissora de Silvio Santos para este mês, com metas de corte de gastos.

No caso de Lívia, Mamma e Leão Lobo, o SBT sinalizou aos três que pretende recontratá-los assim que as coisas melhorarem. A expectativa é que os anunciantes voltem a investir na emissora após a retomada plena da economia, pós-Covid-19.

Mamma Bruschetta, porém, já foi contratada para fazer participações no programa Melhor da Tarde, da Band.