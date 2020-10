Gusttavo Lima, 31, fez na noite deste sábado (17) seu primeiro show virtual desde que anunciou o fim do relacionamento de oito anos com Andressa Suita, 32, no começo do mês.

Mais uma megaprodução da qual o cantor sertanejo participa durante a pandemia de Covid-19, a live O Embaixador no Agronegócio aconteceu em uma grande fazenda, com um palco erguido sobre uma plantação.

No começo da transmissão, feita no canal de Gusttavo no YouTube, a caixa de comentários para os espectadores estava desabilitada –algo incomum nas lives anteriores do músico, sempre com a participação da ex-mulher.

Após algum tempo, a ferramenta começou a funcionar e os fãs inundaram o espaço com perguntas e opiniões a respeito da separação. Muitos, aliás, notaram em Gusttavo uma suposta tristeza.

Durante toda a performance, foram vários os comentários que diziam que a live estava “triste” ou que o sertanejo parecia “travado” e “borocoxô”. Também choveram internautas afirmando sentir saudade de Andressa e pedindo para que o antigo casal reatasse.

“Faltou a sintonia e energia da Andressa”, “sou fã da Andressa” e “Gusttavo, você canta, mas Andressa encanta o seu show” foram apenas algumas das frases publicadas durante a transmissão.

Também houve quem mandasse apoio ao sertanejo. Entre as mensagens, “mesmo com um turbilhão de emoções de uma separação, fez brilhantemente seu papel de cantar”, “o importante é ambos serem felizes” e “ele mostrou profissionalismo nessa live”.

Diferentemente de apresentações anteriores, Gusttavo preferiu não beber dessa vez e permaneceu sóbrio enquanto entoava seus hits. Foram poucas as interações com o público e a conversa entre uma música e outra se limitou a conteúdos promocionais dos patrocinadores do show.

Gusttavo e Andressa estavam juntos há oito anos e eram casados desde 2015. Eles têm dois filhos e pegaram todos de surpresa quando anunciaram o término, já que declarações de amor eram, até pouquíssimo tempo, frequentes nas redes sociais e lives do sertanejo.