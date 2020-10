Anápolis chegou ao segundo dia consecutivo sem registrar mortes por Covid-19, de acordo com boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste domingo (18).

A última notificação ocorreu na sexta-feira (16), quando somente uma nova morte havia sido notificada. Ao todo, o município já perdeu 346 vidas para guerra contra a doença.

Nas últimas 24h, 43 moradores receberam diagnóstico positivo: 26 do sexo feminino, com idade entre 21 e 59 anos, e 17 do sexo masculino, de 23 a 64.

O acumulado de casos confirmados está em 13.849.

A Semusa afirma que 12.895, deste montante, estão curados. Os demais seguem em isolamento domiciliar ou internados.