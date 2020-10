As notícias a respeito do fim do relacionamento do cantor Gusttavo Lima e a ex Andressa Suita são intermináveis.

Nesta segunda-feira (19), a jornalista Fabíola Reipert deu sequência no que disse na última sexta-feira (16).

Durante o quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, ela reforçou que o cantor teve um caso com Mallu Ohanna, influencer e ex-esposa do jogador de futebol Dudu (ex- Palmeiras).

A assessoria do sertanejo chegou a negar a afirmação da jornalista, mas uma nova “bomba” exibida no programa pode jogar por terra o desmentido.

É que a gravação de uma conversa telefônica que Mallu teve com o produtor do Balanço Geral SP deixa claro, pelo menos da parte da influenciadora.

No áudio, a bela diz “ficou” com Gusttavo Lima na casa do cantor Leonardo e que o cantor havia dito que não vivia mais maritalmente com Andressa Suita.

Veja:

Exclusivo! #AHoraDaVenenosa mostra provas sobre o caso de Gusttavo Lima com Mallu Ohanna. Você não pode perder! 👀 pic.twitter.com/IiJFts9TI9 — Balanço Geral (@balancogeral) October 19, 2020