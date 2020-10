Anápolis acaba de ultrapassar, oficialmente, a marca de 14 mil pessoas contaminadas com o novo coronavírus.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) na tarde desta terça-feira (20), através do boletim informativo diário.

De acordo com o documento, 126 pessoas testaram positivo para o vírus nas últimas 24h, contribuindo para o novo número atualizado de pacientes da cidade.

Mortes

O boletim da Semusa também registrou dois novos óbitos em decorrência da Covid-19.

As novas notificações são referentes a duas vítimas do sexo masculino: uma, de 73 anos, que faleceu no dia 07 de outubro e outra, de 67 anos, que veio a óbito na data de hoje (20).

Com a atualização, o número total de fatalidades por conta da Covid-19 em Anápolis chegou a 349.