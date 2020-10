Há sete anos, Déborah Rabello começou um pequeno negócio de acessórios para ter uma renda extra. Mesmo assim, com o apoio do irmão, Bruno Rabello, começou a sonhar em se tornar uma grande empresária.

Para concretizar esse sonho, que foi resultado de muito trabalho e se expandiu por toda a cidade de Anápolis, os irmãos inauguraram nesta terça-feira (20) o Outlet Déborah Rabello.

No espaço, os clientes podem encontrar roupas masculinas (Bruno Rabello), femininas (Déborah Rabello), infantis (Rabello Kids), além de acessórios, moda íntima, moda fitness, perfumaria e produtos de beleza.

“A Déborah era sacoleira. Vendia acessórios na porta de uma faculdade e depois conseguiu abrir uma loja pequena. Isso há sete anos. Começou pequeno no IAPC e aos poucos foi crescendo até chegar onde estamos”, contou Bruna Piva, digital influencer e gerente de marketing da marca, ao Portal 6.

Antes do Outlet, haviam quatro lojas pela cidade. No entanto, esse número agora caiu para dois. Mas a notícia é boa: o objetivo de unir todas as marcas em uma loja maior é ter contato direto com os clientes.

“Meu irmão sempre quis uma loja só e eu entrei no sonho dele. Quando começamos abrir várias lojas, sentimos falta de não estar presente em todas. Eu também queria uma loja grande, onde eu pudesse estar presente para receber os clientes. Queremos conhecer as pessoas e ofertar de tudo um pouco em um só lugar”, afirmou Déborah Rabello.

“Essa inauguração para mim hoje significa persistência. Não desistir dos sonhos, mesmo quando vêm todas as dificuldades. Tudo que formos fazer, temos de pedir sabedoria para Deus e colocar nas mãos Dele. Os sonhos dele foram maiores que o meu e estou muito grata”, acrescentou.

Antes da inauguração oficial desta terça, um coquetel foi realizado na segunda (19), entre amigos e familiares, e tomando todos os cuidados de distanciamento que a pandemia exige, com direito até a queima de fogos.

“Nós gostamos de comemorar todas as nossas conquistas e com essa não podia ser diferente. Temos que festejar as coisas boas que acontecem e esse é um momento muito especial para nós. É um prazer enorme servir ao público anapolino”, contou Bruno Rabello.

1 de 8 - + 1. (Foto: Divulgação) d5 2. (Foto: Divulgação) d2 3. (Foto: Divulgação) d 4. (Foto: Divulgação) d1 5. (Foto: Divulgação) d4 6. (Foto: Divulgação) d3 7. (Foto: Divulgação) d7 8. (Foto: Divulgação) d8

Funcionamento

O Outlet Déborah Rabello vai funcionar em um horário semelhante aos dos shoppings da cidade, para ofertar mais comodidade e praticidade aos clientes que trabalham durante todo o dia, mas que precisam fazer suas compras.

A loja, que fica na Rua General Joaquim Inácio, esquina com a Sócrates Diniz, nº 730, no Centro, abrirá de segunda a sexta-feira, das 09h às 20h, aos sábados, das 09h às 18h, e aos domingos, das 09h às 12h.

As lojas da Vila Jaiara e IAPC também continuam funcionando normalmente e os atendimentos ainda seguem sendo realizados pelo WhatsApp ou pelo site deborahrabello.com.br. As peças são enviadas para todo o Brasil.

As peças de roupas custam a partir de R$ 14,99 e os acessórios a partir de R$ 4,99 e são aceitos pagamentos em dinheiro ou em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Mais informações estão no Instagram da Déborah Rabello.