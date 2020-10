Quem sonha em estudar Medicina conta com um curso no coração do Brasil que está entre os melhores do país no Exame Nacional do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

O Curso de Medicina do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA atingiu esse patamar e acaba de abrir as inscrições para o vestibular.

“Com certeza será um vestibular com alta procura”, prevê o Reitor Carlos Hassel Mendes.

Até o dia 1º de dezembro, os interessados podem se inscrever pelo site da instituição https://www4.unievangelica.edu.br. As provas, presenciais, serão realizadas no dia 06 de dezembro.

Para o presidente da Associação Educativa Evangélica e Chanceler do Centro Universitário de Anápolis, Ernei de Oliveira Pina, “excelência” é a palavra-chave para descrever a qualidade do curso.

“Nossos alunos de Medicina já começam o curso em contato com a rotina dos hospitais e participam de importantes projetos”, destaca o chanceler.

Além de uma estrutura comparada à das melhores faculdades de Medicina do país, a instituição oferece aos acadêmicos a oportunidade de participarem em importantes projetos, como o Centro de Excelência para o enfrentamento da COVID-19, localizado dentro da instituição; estágio e residência em unidades de saúde; campanhas de vacinação da Prefeitura de Anápolis; ações sociais e de extensão que fazem toda a diferença para os futuros médicos e médicas.