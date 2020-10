Foi identificada a vítima do acidente fatal que ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (21) em uma rua paralela à BR-153, nas proximidades do Residencial Veneza.

Trata-se de Rayane Pereira Soares, uma jovem de 29 anos, que morreu após colidir com um veículo da Enel enquanto se dirigia para o horário de almoço, após expediente no Posto São João, próximo ao local da colisão.

O Portal 6 conseguiu apurar, junto ao 28° Batalhão da Polícia Militar, que já houve a perícia no local e agora cabe à Delegacia de Trânsito investigar qual foi a causa do acidente.

Em resposta à reportagem, a Enel emitiu uma nota lamentando o ocorrido e se colocando à disposição para auxiliar a família da vítima. Confira na íntegra, a seguir:

“A Enel Distribuição Goiás lamenta profundamente o acidente de trânsito com vítima fatal envolvendo um veículo de uma empresa prestadora de serviço em Anápolis, na manhã de hoje (21). A companhia esclarece que está apurando as causas do ocorrido e que todo o apoio será dado à família da vítima.”

Em tempo

Rayane pilotava uma motoclicleta do modelo Honda Biz, quando acabou se colidindo com uma caminhonete Fiat Strada, pertencente a empresa.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram as primeiras a chegar até o local e tentar prestar atendimento, mas puderam apenas constatar o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) também já compareceu até a cena e realizou a remoção do corpo da jovem.