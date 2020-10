O final da tarde desta sexta-feira (23) foi de susto para os funcionários da Vitamed, indústria farmacêutica do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Por volta de 17h40 o alarme de incêndio começou a tocar e todos os colaboradores tiveram de evacuar o prédio às pressas.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado de imediato para controlar o início das chamas, antes que se alastrassem por toda a empresa.

Ainda não há detalhes do que pode ter provocado o fogo, mas a reportagem do Portal 6 apurou com funcionários que, a princípio, ninguém se feriu.

Mais informações a qualquer momento.