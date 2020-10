A Polícia Civil de Anápolis recebeu nesta quinta-feira (22) a denúncia anônima de que uma idosa de cerca de 75 anos está vivendo em situação de perigo.

É que a senhora, que mora na Vila Santa Isabel, sofre de problemas no coração e já precisou até mesmo passar por cirurgias para continuar tendo uma boa qualidade de vida.

No entanto, a idosa tem se queixado com frequência para os vizinhos de que as netas estariam humilhando e brigando com ela, fazendo com que passe mal e se sinta fraca.

Uma delas, inclusive, tem um filho e estaria sempre deixando o garotinho com a bisavó nos finais de semana para ir para festas.

Preocupados que algo pior aconteça com a idosa e coloque a vida dela em risco, os vizinhos decidiram se unir e entregar o caso às autoridades policiais.

O caso foi registrado como exposição a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica de idosos e deverá ser investigado.