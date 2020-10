Terá início nesta terça-feira (27) o período de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Abadia de Goiás, que irá ofertar 299 vagas de emprego para diversas áreas de atuação.

O concurso havia sido suspenso em fevereiro para análise e adequação, mas já teve o retorno confirmado.

Das quase 300 oportunidades, 75 serão para início imediato e as demais para composição do cadastro reserva. As vagas são variadas e englobam todos os níveis de escolaridade. Confira a relação completa ao final desta matéria.

A jornada de trabalho varia de 30 a 44 horas por semana e os salários vão de R$ 1.126,29 a R$ 3.840,06, a depender da função.

Os interessados têm até o dia 17 de novembro para se inscrever e participar do processo seletivo. O procedimento deve ser feito através do site da organizadora Itec, que pode ser acessado clicando aqui.

Vale ressaltar também que 5% do montante de vagas será destinado à pessoas com deficiência (PcD).

A lista completa de profissionais buscados pode ser vista a seguir:

auxiliar de serviços gerais;

gari;

serralheiro;

tratorista;

motorista;

mecânico;

merendeira;

guarda civil municipal classe I;

auxiliar administrativo;

almoxarife;

assistente de tesouraria;

assistente administrativo;

agente de endemias;

agente de saúde;

agente educativo;

fiscal de tributos obras e posturas;

fiscal de meio ambiente;

fiscal de vigilância sanitária;

recepcionista;

técnico em radiologia;

técnico de enfermagem;

analista jurídico, auditor fiscal;

analista de recursos humanos;

assistente social, farmacêutico;

fisioterapeuta;

nutricionista;

enfermeiro;

professor P I;

e professor P II.