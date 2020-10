Chegou no top três dos assuntos mais comentados do twitter, na manhã desta segunda-feira (26), a história do namoro de uma adolescente, de 12 anos, e um jovem, de 19 anos.

O ‘casal’ tem ganhado holofotes na plataforma do Tik Tok, fazendo vídeos juntos já há algum tempo, conseguindo apoio de uma parte do público e desaprovação da maioria.

Eles se assumiram neste último domingo (25), tanto no Instagram, quanto na rede social chinesa.

A garota sustenta que a família já sabe da relação e que todos ‘aprovam muito’. Em tom de brincadeira chegou a dizer que o pai gosta mais do parceiro que dela mesma.

Polêmica, a situação está sendo problematizada por milhares de internautas como pedofilia. Majoritariamente eles alegam que mesmo com ‘consentimento’ dela e da família, a garota tem menos de 14 anos.

De fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) menciona que relações entre pessoas maiores de idade com menores são enquadradas como crime

Em diversos vídeos, o rapaz comenta quer respeitar o tempo da parceira e que eles se amam demais. “Fiquem tranquilos porque a diferença de idade nem se compara ao amor que sentimos um pelo outro”.