A chuva que chegou em Anápolis no início da tarde desta quarta-feira (28) já deixou marcas nas ruas da cidade.

Isso porque a precipitação fez com que um outdoor despencasse na rede de alta tensão da Avenida Brasil Sul, na altura do restaurante Candeeiro, desencadeando um princípio de incêndio no local.

Populares se mobilizaram para tentar conter o fogo antes que ele se espalhasse e conseguiram estabilizar a situação até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Entretanto, fogo conseguiu se espalhar a ponto de alcançar um carro que estava estacionado no acostamento da pista. Confira no vídeo a seguir:



Em tempo



Desde o dia 18 de outubro, data em que Anápolis presenciou uma forte tempestade, a cidade vem sofrendo com problemas de estrutura.

Os prejuízos são diversos e abrangem danos que vão desde pequenas residências até o abastecimento de energia e água do município.