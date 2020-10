Mais duas pessoas morreram por conta da Covid-19 em Anápolis.

A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (28) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Segundo o documento, se trata de dois idosos: uma mulher, de 82 anos, que veio a óbito no dia 23 de outubro e um homem, de 61 anos, que faleceu ontem (27).

Desde o início da pandemia, um total de 356 fatalidades foram registradas pela pasta.

Novos casos

Como de praxe, desde a primeira comunicação epidemiológica da Semusa, novos casos foram confirmados nas últimas 24h.

Nesta mais recente atualização, 53 pessoas testaram positivo para o coronavírus, se juntando às mais de 14.730 que já haviam se contaminado.

Dos novos pacientes, 32 são do sexo feminino e 21 do sexo masculino. As idades variam entre 12 e 83 anos.