Neste trigésimo segundo dia de campanha, na disputa pela Prefeitura de Anápolis, os candidatos optaram por mais visitas nos bairros, mini carreatas e reuniões.

Dos nove que disputam, Douglas (PSOL), José de Lima (Patriota) e Roberto Naves (PP) não divulgaram os compromissos marcados.

Segue abaixo, em ordem alfabética, a agenda desta quinta-feira (29):

Antônio Gomide – PT

Manhã: Gravação vídeos com vereadores;

Tarde: Mini-carreata bairro São Lourenço às 16h;

Noite: Não divulgada.

Delegado Federal Humberto – PSD

Manhã: Visitas aos comerciantes;

Tarde: Gravações;

Noite: Não divulgada.

Douglas – PSOL

Sem compromissos divulgados.

João Gomes – PSDB

Manhã: Gravação de programa eleitoral e visitas

Tarde: Visitas

Noite: Reunião com lideranças

José de Lima – Patriota

Sem compromissos divulgados.

Josmar da Moura Gás – PRTB

Manhã: Entrevista Radio Chão Goiano às 8h20 e gravação de conteúdo para as mídias;

Tarde: Visitas em bairros de diversos setores da cidade e visitas aos empresários e comerciantes;

Noite: Live no Instagram com José Fleury do Programa Todo Santo Dia às 19h.

Márcio – MDB

Manhã: Reunião das coligações e caminhada em comércios;

Tarde: Reunião com apoiadores e às 16h caminhada nos bairros;

Noite: Mini-carreata nos bairros.

Roberto Naves – PP

Sem compromissos divulgados.

Valeriano – PSL

Manhã: Visita em feiras e às 9h visita aos moradores de Branapolis

Tarde: Caminhada bairro bandeiras às 15h

Noite: Reunião com apoiadores