Mais 98 moradores de Anápolis contraíram o novo coronavírus nas últimas 24h.

É o que aponta o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgado na tarde desta quinta-feira (28).

Dos quase 100 novos pacientes, 58 são do sexo feminino e 40 do sexo masculino. As idades variam entre nove e 74 anos.

No acumulado geral, 14.833 pessoas já se infectaram, de maneira oficial. Destas, 14.084 receberam alta.

As demais ainda buscam recuperação em casa ou nas unidades de saúde especializadas do município.

Mortes

Na atualização epidemiológica mais recente, a Semusa não divulgou nenhuma nova morte em decorrência da doença.

Sendo assim, se mantém em 356 o número de vítimas fatais da cidade.