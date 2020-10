Empresas do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) estão desde às 23h de ontem (28) enfrentando um grave problema: falta de energia elétrica.

Sem ter como dar continuidade à produção, muitas tiveram de pedir para que os funcionários que atuam no terceiro turno (das 22h às 6h) voltassem para casa.

Os transtornos também não foram poucos para as indústrias que possuem gerador. Como o consumo de eletricidade para manter a operação é alto, muitas reduziram o funcionamento fabril para menos da metade.

O Portal 6 apurou que as que mais impactadas acabaram sendo as farmacêuticas, uma vez que a produção no final de mês costuma ser acelerada para dar conta da entrega de insumos e medicamentos já contratados pelo mercado.

A reportagem descobriu que a retorno pleno do fornecimento no DAIA estava previsto para ocorrer às 12h desta quinta (29).

Com a palavra a Enel

A Enel Distribuição Goiás informa que o fornecimento de energia no DAIA foi normalizado as 11h15 de hoje (29). A distribuidora esclarece que equipes identificaram, na noite de ontem (28), um cabo partido, que provocou a interrupção do serviço para 13 clientes. A companhia acrescenta que mobilizou técnicos imediatamente para trabalharem na recomposição.