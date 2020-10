O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) divulgou a lista dos candidatos selecionados a participarem do programa CNH Social.

Ao todo, foram ofertadas 4.014 vagas para que a população de baixa renda possa fazer a primeira via ou adicionar e mudar a categoria do documento sem pagar nada.

Todos os inscritos devem acessar a lista dos selecionados para conferir se foi mesmo aprovado. Para visualizá-la, basta clicar aqui.

Próximo passo

A partir do dia 03 de novembro, os candidatos poderão se matricular no site do Detran e imprimir o comprovante de matrícula, para ser entregue com toda a documentação exigida em uma das unidades do Detran-GO, Ciretrans ou Vapt Vupt.

Durante o atendimento presencial, será aberto o Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), que é o início do processo.

Aqueles que não constarem na lista, devem aguardar a segunda chamada. Se mesmo assim não forem contemplados, podem se inscrever nas próximas edições do programa.

Mais informações estão no site do Detran.