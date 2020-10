A BR-060 foi palco de um grave acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira (30).

Isso porque um caminhão e uma caminhonete Toyota Hilux se colidiram transversalmente (frente de um veículo com a lateral do outro) no km 107 da rodovia, sentido sul, próximo ao pedágio de Goianápolis.

O grande tamanho e peso dos automóveis envolvidos, assim como a alta velocidade de tráfego da via, resultou em grandes estragos.

A maior parte deles na caminhonete que, além de levar a desvantagem de massa comparada ao caminhão, foi o veículo que bateu de frente.

Motoristas que passavam pela pista registraram os danos, que podem ser vistos no vídeo a seguir.

A equipe de resgate da Triunfo Concebra se mobilizou rapidamente e ofereceu os primeiro socorros para as vítimas.

Apesar da grande danificação material, ninguém foi gravemente ferido, segundo a Triunfo.

O Portal 6 apurou que das cinco pessoas envolvidas no acidente, quatro estavam na Hilux e, destas, duas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Os outros dois passageiros e o caminhoneiro se encontram bem e não precisaram ser levados à nenhuma unidade hospitalar.