Em condição de anonimato, um morador de Anápolis criou uma petição online para arrecadar assinaturas virtuais contra o Circo Las Vegas, instalado ao lado do Ginásio Internacional Newton de Faria.

A reivindicação? As repetidas propagandas da programação do circo que são veiculadas através de um avião e que estariam perturbando por serem muito altas.

Uma das indignações é que a estratégia faz com que muitos acordem às 07h30 já estressados.

A petição convoca todos aqueles que “se sentem incomodados com o avião, que fica sobrevoando os bairros, anunciando os espetáculos com som do Pica-Pau ou de elefante.”

Até o momento, apenas quatro pessoas assinaram. Duas foram em anonimato. As outras duas manifestações públicas de apoio são de um morador de Pirenópolis e uma jovem de Anápolis.

Esta última afirma que já não aguenta mais ser acordada tão cedo em pleno sábado.

