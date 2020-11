Quem esteve antenado no Twitter pelos últimos dias percebeu uma grande mobilização dos usuários, quando um grande número de pessoas se juntou para protestar contra a Record.

A indignação se deu por conta de uma censura realizada pela emissora em uma das cenas do reality show “A Fazenda”.

Na transmissão de sexta-feira (30), o programa interrompeu o momento em que duas das participantes, Mc Mirella e Stéfani Bays, se beijaram na frente das câmeras.

Isso fez com que diversos internautas, fazendo uso da hashtag “#RecordHomofóbica”, partissem em defesa da liberdade de expressão e criticassem o comportamento conservador da emissora.

E todo o esforço não foi em vão. Na edição de ontem (31), a Record voltou atrás e exibiu a tão polêmica cena.

Não é a primeira vez que o programa censura esse tipo de acontecimento. Durante todas as 12 edições da Fazenda, já foram vetados ao menos três cenas similares, envolvendo carícias com pessoas do mesmo sexo.