Uma discussão em um bar da Vila Esperança, bairro da região Sudeste de Anápolis, terminou com homicídio no final da noite de domingo (1º). As informações são da Rádio São Francisco.

Edfran de Souza Silva, de 30 anos, foi vítima de ao menos cinco disparos e não resistiu antes mesmo da chegada do socorro, que apenas confirmou o óbito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e isolou o local para que o Instituto Médico Legal (IML) fizesse a remoção do corpo.

O que teria motivado a briga ainda é um mistério e o suspeito, conforme testemunhas, fugiu em uma motocicleta após a ação.

Caberá ao Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) esclarecer o caso.