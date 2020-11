Neymar, 28, foi surpreendido neste Dia das Bruxas, comemorado no último sábado (31). O craque do time francês PSG jogava uma partida de videogame quando levou um susto do seu parça, Gil Cebola, que vestia uma máscara de Halloween assustadora.

O atleta brasileiro estava concentrado enquanto jogava “Sign of Silence”, título de terror da Renderise, quando virou alvo de pegadinha. Gil Cebola fez com que o jogador pulasse da cadeira durante a partida com o também jogador Gabriel Jesus.

📽 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TROLARAM O NEYMAR DURANTE A LIVE!!! O SUSTO QUE ELE LEVOU 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tvuAD3rpxt — Memesneymar (@memesneymar) November 1, 2020

Neymar, que por sua vez estava sendo visto ao vivo por milhares de pessoas através da plataforma de streaming Twitch, viralizou na web. Internautas repercutiram a reação do craque da seleção brasileira e se divertiram com o momento. Recentemente, segundo a revista Forbes, Neymar deve continuar sendo um dos atletas mais bem pagos do mundo pelos próximos anos.

O atacante do PSG está em sétimo lugar da lista com ganhos de US$ 95,5 milhões (R$ 487 milhões). Ele fica atrás dos jogadores Lionel Messi (5º lugar) e Cristiano Ronaldo (4º lugar), ambos que tiveram rendimentos de US$ 104 milhões (R$ 530 milhões).

O famoso grupo de amigos de Neymar chamado “os parças”, como ele mesmo intitula, recentemente deu o que falar.

Isso porque Diego Aguiar, 34, conhecido por fazer parte dessa lista especial do jogador, se envolveu em uma grande polêmica ao ter vídeos íntimos seus vazados nas redes sociais.

Ele confirmou à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ser ele nas imagens. Com quase 1,5 milhão e meio de seguidores no Instagram, Aguiar ostenta carros de luxo, viagens e mulheres, geralmente seminuas.