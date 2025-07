Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtem férias na ilha tailandesa de ‘The White Lotus’

Giovanna usou as redes sociais para dividir momentos da estadia com Bruno, com direito a paisagens deslumbrantes

Folhapress - 06 de julho de 2025

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em férias (Foto: Reprodução Instagram)

ADRIELLY SOUZA – Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank escolheram um dos cenários mais paradisíacos da Ásia para descansar: a ilha de Koh Samui, na Tailândia.

O local serviu de pano de fundo para a terceira temporada da série “The White Lotus”, da HBO, conhecida por seu humor ácido e tramas repletas de mistério.

Giovanna usou as redes sociais para dividir momentos da estadia com Bruno, com direito a paisagens deslumbrantes, clima de romance e reflexões sobre o tempo juntos. “Comer, rezar e amar com você. Tudo isso nos cenários de White Lotus”, escreveu a apresentadora em uma publicação, citando o famoso livro que também virou filme.

Apesar da referência à série, o casal não se hospedou no exclusivo Four Seasons Resort Koh Samui, onde os episódios foram gravados. O luxuoso hotel, localizado na praia de Mae Nam, tem diárias que variam de R$ 6,4 mil a R$ 64 mil, dependendo da acomodação e da temporada. Em vez disso, Bruno e Giovanna optaram pelo Anantara Bophut Koh Samui Resort, situado na praia de Bophut.

O resort, também cinco estrelas, oferece diárias a partir de R$ 1,2 mil, podendo chegar a R$ 5,2 mil (valores pesquisados para setembro).

A ilha, que fica a cerca de uma hora e vinte minutos da capital tailandesa, Bangcoc, tem se consolidado como destino de luxo entre celebridades e viajantes em busca de tranquilidade, cultura e paisagens naturais exuberantes. O arquipélago é conhecido por suas praias de areia branca, águas cristalinas e vegetação abundante.

No último sábado (6), Giovanna compartilhou um registro de despedida do lugar. “Último dia em Koh Samui. Essa ilha que nos trouxe muitos aprendizados, tempo para respirar, e amor de sobra!”, escreveu ela na legenda.