Depois de três consecutivos dias sem registrar óbitos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) confirmou nesta quarta-feira (04) mais duas mortes por Covid-19 em Anápolis.

As vítimas são um homem, de 53 anos, perdeu a vida no último dia 30, mas teve só teve a notificação enviada à pasta nas últimas 24h e um idoso, de 83, que não resistiu a doença hoje.

Com essa atualização, Anápolis passa a ter 362 óbitos decorrentes da Covid-19.

De terça-feira (03) para quarta 57 novos moradores receberam diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus: 34 do sexo feminino, com idade entre três e 70 anos, e 23 do sexo masculino, de seis a 69.

Há 15.144 casos confirmados nas estatísticas do município, sendo que 14.434 a Semusa diz que referem à pacientes curados. Os demais encontram-se em isolamento domiciliar ou internados.