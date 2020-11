Emitida nesta quarta-feira (04), uma nova nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SES) liberou o retorno das aulas presenciais e também os eventos sociais, em Goiás.

A medida, no caso do setor educacional, vale para todos os níveis de ensino, desde que observado o limite de 30% de funcionamento da capacidade total e as normas de distanciamento social.

O texto prevê que as instituições que optarem pela volta presencial deverão manter “igualmente o ensino misto/híbrido (tanto presencial, quanto virtual), como opção para os pais ou alunos que não optarem pela participação presencial”.

Já os eventos, só podem ocorrer com 50% da capacidade total dos locais, com, no máximo, o total 150 pessoas presentes.

“O organizador de cada evento deverá manter em sua posse, obrigatoriamente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a lista de presença de todos os participantes contendo, no mínimo: nome completo e dois contatos telefônicos, objetivando a rastreabilidade de contatos e/ou casos suspeitos e/ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus”, dita a SES.

Essa liberação só foi possível em razão das baixas ocupações de leitos por pacientes com Covid-19 registradas nas últimas semanas. Os impactos desta retomada serão avaliados a cada 30 dias pela SES, que pode revogar o documento. Leia na íntegra.

Como fica Anápolis?

Procuradas pelo Portal 6, as secretarias municipais de Educação e Saúde informaram que estão em fase final os estudos para retomada das aulas presenciais em Anápolis e que em breve deve divulgar a decisão sobre o retorno — considerando as novas regras sanitárias vigentes.

Vale lembrar que as pastas definirão os protocolos apenas para as unidades de ensino da Prefeitura, da mesma maneira o Governo de Goiás com os colégios estaduais. Instituições da rede particular e faculdades poderão adotar procedimentos próprios de retomada, desde que dentro das normas da SES.