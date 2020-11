Viralizou nas redes sociais, recentemente, o vídeo de um chá revelação, que acabou revelando bem mais que o de costume. Com direito a vídeos como ‘provas do crime’ e pancadaria, a cena ficou conhecida como “capítulo de novela mexicana”.

É que um homem, que acreditava ser o pai da criança que a esposa esperava, acabou descobrindo que havia sido traído por ela com um conhecido e decidiu investigar. Tudo aconteceu no México.

Ele contratou um advogado e, juntos, conseguiram identificar que a gravidez não estava em quatro meses, como a companheira dizia, mas em seis. Além das mentiras sobre as datas, também descobriram vídeos dela com o amante, de toalhas e se acariciando.

Tudo foi exposto no chá, onde, além do advogado e da família do casal, também estava o amante e pai oficial do neném.

Aos convidados, o homem disse que a aquela festa não era para ele, mas sim para os verdadeiros parentes da criança, e que iria embora, deixando-os à vontade para aproveitar o evento.

Ao se retirar, a grávida o seguiu, na tentativa de se justificar. Enquanto insistia em se desculpar, o amante levou tortadas no rosto e até algumas agressões por parte dos convidados.

Assista: